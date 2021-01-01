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Lillard: "Kaybetmekten bıkmam, ayrılacağım anlamına gelmez"

Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, "kaybetmekten bıktığını" ve "elinden gelenin en iyi şekilde oynamadığını" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, "kaybetmekten bıktığını" ve "elinden gelenin en iyi şekilde oynamadığını" söyledi.

Trail Blazers son birkaç yıldır istikrarlı bir playoff takımı olmasına rağmen, sıkıntılı bir 2021-22 sezonu geçirmekte ve şu anda 11-18'lik derecesiyle rekorla Batı Konferansı'nda 11. sırada yer alıyor.

Lillard kısa süre önce The Undefeated'dan Mark Spears ile bu yılki zorlu sezon hakkında konuştu ve "kaybetmekten bıktığını" belirtirken, bunun "başka bir takıma gitmeye baktığı" anlamına gelmediğini de ekledi:

"Yeni bir hücumumuz, yeni bir stilimiz ve yeni bir oyun şeklimiz var. Lider olduğum için benim bu durumu fazlasıyla kabullenmem gerekiyor. Benim için durum ne olursa olsun, hücumda yerimi bulma konusunda sıkıntı çekiyor olsam bile, sisteme bağlı kaldığımı göstermem gerekli. Şutlarım girmese bile, herkesin katılımını sağlamak için, en çok katılımı gösteren ben olmalıyım.

İnsanlar 'Dame artık bıkmış' diyorlar. Bıktığım konu, kaybetmek ve elimden gelenin en iyi şekilde oynayamamak.

Ancak bu, ekibime kızgın olduğum ve başka bir takıma baktığım anlamına gelmiyor. Ben asla öyle biri olmadım. Hayatımda ilk kez zor durumda kalmıyorum."

Lillard, sezonda 22.0 sayı, 7.7 asist ve 4.2 ribaund ortalamalarına sahip.


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