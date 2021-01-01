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Lillard: "Hayatımı bir kutuda yaşıyor gibiyim"

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, mevcut sezon durumunda "hayatını bir kutuda yaşıyormuş gibi hissettiğini" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, mevcut sezon durumunda "hayatını bir kutuda yaşıyormuş gibi hissettiğini" söyledi.

NBA, devam eden KOVID-19 salgınıyla beraber, oldukça farklı bir sezon yaşıyor. Birçok oyuncu, sezonu devam ettirmek için uygulanan belirli koşullardan memnun değil.

Lillard, mevcut sezon durumu hakkında konuştu ve tüm bu yürülükte olan düzenlemeler ile nasıl hissettiğini açıkladı:

"Hayatımı bir kutuda yaşıyormuşum gibi hissediyorum, antrenmana gidiyorum, eve geri dönüyorum. Başka bir yere gitmiyorum. Akşam yemeğine gidemiyorum, sinemaya gidemiyorum ya da ailemle takılamıyorum. Temelde insanlarla şahsen etkileşim kuramadığımdan ötürü, resmen telefonumda yaşıyorum."

Pozitif vakalardaki son ani artıştan sonra NBA, sağlık ve güvenlik protokolleriyle ilgili daha sıkı kurallar uygulamaya karar vermişti.

Birkaç yeni kural arasında, oyuncuların ve personelin antrenman yapmadıklarında veya maçta oynamadıklarında, evde veya otelde karantinaya alınması gerektiği yer alıyordu. Tek istisnaların ise, temel faaliyetler ve dışarıda çalışmak olduğu kaydedilmişti.

Lillard ve George Hill gibi oyuncular, lig temas takibi nedeniyle maçları kademeli olarak ertelediği için, NBA'in katı kuralları konusundaki hayal kırıklıklarını dile getirdiler.


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