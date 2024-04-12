Lider Real Madrid, Litvanya'da kazandı

THY EuroLeague 34. ve son hafta maçında lider Real Madrid, Zalgiris Kaunas'ı 64-62 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
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Lider Real Madrid, Litvanya'da kazandı
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11 Nisan 2024 22:40
Son güncelleme 12 Nisan 2024 00:05
THY EuroLeague 34. ve son hafta maçında Zalgiris Kaunas ile Real Madrid karşı karşıya geldi. 

Litvanya'da oynanan maçı Real Madrid 64-62 kazandı. 

Real Madrid'de Dzanan Musa 17 sayı ile oynadı. 

Bu sonuçla birlikte 27. galibiyetini alan Real Madrid, normal sezonu galibiyetle tamamladı. Zalgiris Kaunas ise sezonu 14 galibiyetle kapadı. 

İŞTE MAÇIN ÖZETİ 

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