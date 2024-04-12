Lider Real Madrid, Litvanya'da kazandı

THY EuroLeague 34. ve son hafta maçında Zalgiris Kaunas ile Real Madrid karşı karşıya geldi.
Litvanya'da oynanan maçı Real Madrid 64-62 kazandı.
Real Madrid'de Dzanan Musa 17 sayı ile oynadı.
Bu sonuçla birlikte 27. galibiyetini alan Real Madrid, normal sezonu galibiyetle tamamladı. Zalgiris Kaunas ise sezonu 14 galibiyetle kapadı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
Litvanya'da oynanan maçı Real Madrid 64-62 kazandı.
Real Madrid'de Dzanan Musa 17 sayı ile oynadı.
Bu sonuçla birlikte 27. galibiyetini alan Real Madrid, normal sezonu galibiyetle tamamladı. Zalgiris Kaunas ise sezonu 14 galibiyetle kapadı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ