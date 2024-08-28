Leverkusen, Mukiele'yi kiraladı

Bayer Leverkusen, PSG'den 26 yaşındaki sağ bek Nordi Mukiele'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com
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Leverkusen, Mukiele'yi kiraladı
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28 Ağustos 2024 22:37
Bayer Leverkusen, savunmasını Paris Saint-Germain'den Nordi Mukiele ile güçlendirdi.

Alman ekibi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, 26 yaşındaki sağ bekin PSG'den kiralandığını duyurdu.

Mukiele, transferinin ardından, "Almanya'ya geri dönmek ve Bayer Leverkusen'e imza atmak benim için harika bir şey. Bayer Leverkusen için her şeyimi vermeyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

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