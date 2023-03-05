Almanya 1. Bundesliga'nın 23. haftasında Bayer Leverkusen ile Hertha Berlin karşı karşıya geldi. BayArena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Leverkusen 4-1'lik skorla kazandı.



Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Sardar Azmoun, 21. dakikada Jeremie Frimpong, 61. dakikada Moussa Diaby ve 73. dakikada Amine Dali kaydetti. Hertha'nın tek golü 67. dakikada Dodi Lukebakio'nun penaltısından geldi.



Devre arasında Ankaragücü'nden Hertha Berlin'e giden Tolga Ciğerci, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 73. dakikada kenara geldi.



Bu sonucun ardından Leverkusen, üst üste ikinci galibiyetini alarak 31 puana yükseldi. Hertha Berlin ise üst üste ikinci yenilgisiyle 20 puanda kaldı.



Leverkusen, gelecek hafta Werder Bremen'e konuk olacak. Hertha Berlin ise Mainz'ı ağırladığı maçta yara sarmaya çalışacak.





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