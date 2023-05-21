Leverkusen Avrupa'yı riske attı!

Almanya Bundesliga 33. hafta maçında Bayer Leverkusen, sahasında Borussia Mönchengladbach ile karşılaştı.



BayArena'da oynanan maç 2-2 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekibin gollerini 15. dakikada Amine Adli ve 20. dakikada Kerem Demirbay kaydetti. Mönchengladbach'ın golleri 58. dakikada Hofmann ve 90. dakikada Stindl'dan geldi.



Xabi Alonso'nun takımı Leverkusen ligde 4 maçtır kazanamıyor. Daniel Farke'nin öğrencileri ise üst üste 2. puan kaybını yaşadı.



Leverkusen bu sonuçla 50 puana yükseldi. En yakın takipçisi Wolfsburg'un kazanmasıyla birlikte Konferans Ligi'ne kalma umutlarını riske attı. Mönchengladbach ise 40 puanla haftayı 11. sırada tamamladı.



Ligin bir sonraki haftasında Leverkusen, ligde kalma mücadelesi veren Bochum'a konuk olacak. Mönchengladbach ise Augsburg'u ağırlayacak.



