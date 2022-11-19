Levent Eriş: 'Mücadelenin karşılığı galibiyetti'

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kalan Manisa FK'de teknik direktör Levent Eriş, ikinci yarıda Yannick Stark'ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalmalarına rağmen gösterdikleri mücadelenin karşılığının galibiyet olduğunu söyledi.



Eriş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri açısından ilk yarısı ve ikinci yarısı oldukça farklı bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını belirterek, ilk yarıda pozisyon üretemediklerini, talihsiz bir sakatlık sonucu oyuncu değiştirmek durumunda kaldıklarını kaydetti.



İkinci yarıya ise büyük bir istekle başladıklarını vurgulayan Eriş, 57. dakikada Stark'ın gördüğü kırmızı karta kadar oyun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu ifade etti.



Eriş, bir kişi eksik kaldıktan sonra büyük bir fedakarlıkla mücadele eden oyuncularını tebrik ederek, "Eksik kaldıktan sonra oyuncularımın ortaya koydukları şahsiyeti gururla izledik. Eksik oynadığımız aşağı yukarı 40 dakikada kaçırdığımız goller var, müthiş pozisyonlar bulduk, rakibe duran top haricinde pozisyon vermedik. Bu yüzden ikinci devrede gösterilen mücadelenin takdire değer olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.



Müsabakayı kazanmaya yakın taraf olduklarını aktaran Eriş, "Çok fazla net pozisyonumuz vardı, kazanmaya yakındık ama bazen futbolda bu var. Ne kadar çok isteseniz de olmuyor. 10 kişi kalmış takımın verdiği bu mücadelenin karşılığı galibiyetti." ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ