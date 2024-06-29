Leroy Fer'e Amed FK kancası

Alanyaspor ile sözleşmesini tamamlayan Leroy Fer'e 1. Lig'in yeni ekibi Amed FK talip çıktı.



Turuncu-Yeşillilerle henüz sözleşme yenilemeyen 34 yaşındaki futbolcuyu Amed FK'nın Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın ısrarla istediği ve transferin yakın olduğu belirtildi. Maaş konusunda pazarlıkların devam ettiği de gelen haberler arasında yer aldı.



1 GOL KATKISI VERDİ



2021-2022 sezonunda Feyenoord'dan transfer edilen deneyimli futbolcu, geride kalan 3 sezonda 89 maça çıkarken, 2 gol ve 2 asist kaydetti. Geçen sezon da Süper Lig'de 31, Türkiye Kupası'nda da 2 maça çıkan Leroy Fer, bin 940 dakikada 1 kez gol atarak skor katkısı verdi.



(Lider Gazete)





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