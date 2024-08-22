Leo Dubois'den ilginç 'sıfır' istatistiği

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Leo Dubois, 3-2 kaybedilen Young Boys maçında ilginç istatistiklere imza attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Leo Dubois'den ilginç 'sıfır' istatistiği
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22 Ağustos 2024 01:33
Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Leo Dubois, 3-2 kaybedilen Young Boys maçında ilginç istatistiklere imza attı.

Maçın 80. dakikasında oyuna giren Dubois, ne hücumda ne de savunmada herhangi bir istatistik kaydedemedi ve tüm rakamlarını "0" olarak tamamladı.

İşte Leo Dubois'in istatistikleri;

Uzaklaştırma: 0
Pas Arası: 0
Top Kapma: 0
İkili Mücadele: 0
Hava Topu: 0
Engellediği Şut: 0
Yaptığı Faul: 0
Topla Buluşma: 0
Pas: 0
Şut: 0
RCS Topla Buluşma: 0
Çalım: 0
Yapılan Faul: 0
Ofsayt: 0
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