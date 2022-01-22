Lens - Marsilya maçı canlı olarak Tuttur'da

Lens ile Marsilya Fransa Ligue 1 mücadelesinde kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı'da yaşanacak.Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.Karşılaşmada Lens'in galibiyetine 2,43 oran verilirken Marsilya'nın galibiyetine ise 2,25'lik oran uygun görüldü. Maçın beraberlik oranı 2,85 olurken 2,5 ALT 1,70'ten ve 2,5 ÜST ise 1,72'den bültende yer aldı.Mücadelede karşılıklı gol olmasına 1,55'lik oran verilirken karşılıklı gol yok oranı 1,89 olarak değerlendirildi.Karşılaşmada Lens'in kazanmasına 1,83'lük oran verilirken Gol olmaz oranı 8,50 oranıyla bültende yer aldı. Maçta ilk golü Marsilya'nın atmasına ise 1,82 oranı uygun görüldü.