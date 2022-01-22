Lens - Marsilya maçı canlı olarak Tuttur'da

Fransa Ligue 1 mücadelesinde Lens ile Marsilya karşı karşıya geliyor. Maça canlı iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

, Fotoğraf; EPA
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Lens - Marsilya maçı canlı olarak Tuttur'da
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22 Ocak 2022 11:12
Lens ile Marsilya Fransa Ligue 1 mücadelesinde kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

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Karşılaşmada Lens'in galibiyetine 2,43 oran verilirken Marsilya'nın galibiyetine ise 2,25'lik oran uygun görüldü. Maçın beraberlik oranı 2,85 olurken 2,5 ALT 1,70'ten ve 2,5 ÜST ise 1,72'den bültende yer aldı.

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KARŞILIKLI GOL OLUR MU?

Mücadelede karşılıklı gol olmasına 1,55'lik oran verilirken karşılıklı gol yok oranı 1,89 olarak değerlendirildi.

İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?

Karşılaşmada Lens'in kazanmasına 1,83'lük oran verilirken Gol olmaz oranı 8,50 oranıyla bültende yer aldı. Maçta ilk golü Marsilya'nın atmasına ise 1,82 oranı uygun görüldü.

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