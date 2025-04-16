Lemina'dan Boupendza için paylaşım!

Galatasaray forması giyen Mario Lemina, Gabon Milli Takımı'ndan arkadaşı Aaron Boupendza için dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Lemina'dan Boupendza için paylaşım!
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16 Nisan 2025 16:36
Galatasaray'ın Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, milli takımdan arkadaşı Aaron Boupendza'nın vefatına kayıtsız kalmadı.

Lemina, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Huzur içinde yat Aaron. Çok yetenekli, çok neşeli biriydin. Tanrı büyüktür ve kalbini bilir. Bugün öfkem çok büyük. Kendilerine kardeş, dost veya başkaları diyen ve sana bu yönde öğüt veren kişiler, umarım en azından gidip anne ve babandan samimiyetle af dilerler. Çünkü bugün hepimiz suçluluk duygusunu hissediyoruz. Ruhun huzur içinde yatsın, Tanrı ailenin ve senin iyiliğini gerçekten isteyenlerin kalbini ferahlatsın." ifadelerini kullandı.

Lemina'nın paylaşımında kullandığı Boupendza ile fotoğrafı:




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