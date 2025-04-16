Lemina'dan Boupendza için paylaşım!

Galatasaray'ın Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, milli takımdan arkadaşı Aaron Boupendza'nın vefatına kayıtsız kalmadı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Lemina, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Huzur içinde yat Aaron. Çok yetenekli, çok neşeli biriydin. Tanrı büyüktür ve kalbini bilir. Bugün öfkem çok büyük. Kendilerine kardeş, dost veya başkaları diyen ve sana bu yönde öğüt veren kişiler, umarım en azından gidip anne ve babandan samimiyetle af dilerler. Çünkü bugün hepimiz suçluluk duygusunu hissediyoruz. Ruhun huzur içinde yatsın, Tanrı ailenin ve senin iyiliğini gerçekten isteyenlerin kalbini ferahlatsın." ifadelerini kullandı.
Lemina'nın paylaşımında kullandığı Boupendza ile fotoğrafı:
Lemina, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Huzur içinde yat Aaron. Çok yetenekli, çok neşeli biriydin. Tanrı büyüktür ve kalbini bilir. Bugün öfkem çok büyük. Kendilerine kardeş, dost veya başkaları diyen ve sana bu yönde öğüt veren kişiler, umarım en azından gidip anne ve babandan samimiyetle af dilerler. Çünkü bugün hepimiz suçluluk duygusunu hissediyoruz. Ruhun huzur içinde yatsın, Tanrı ailenin ve senin iyiliğini gerçekten isteyenlerin kalbini ferahlatsın." ifadelerini kullandı.
Lemina'nın paylaşımında kullandığı Boupendza ile fotoğrafı: