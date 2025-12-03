Lemina: 'Bizi aşağıya çekemeyeceksiniz!'

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan ve 1-1 sona eren dev derbinin ardından sarı-kırmızılı camiada moral veren bir paylaşım geldi.

Galatasaray'ın Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, Instagram hesabından takım ruhunu güçlendiren bir mesaj yayımladı.

"BİZ GÜÇLÜ BİR AİLEYİZ"

Lemina, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin en iyi takımıyız, bu bir gerçek! Bizi aşağı çekmek için ne kadar uğraşırsanız uğraşın başaramazsınız! Biz güçlü bir aileyiz, bu takım için canımızı veririz!"