Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında RB Leipzig, Union Berlin deplasmanına konuk oldu. Alte Forsterei'de oynanan karşılaşmayı Union Berlin, 2-1'lik skorla kazandı.



Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Jordan Siebatcheu ve 38. dakikada Sheraldo Becker attı. Leipzig'in tek golü 83. dakikada Willi Orban'dan geldi.



Öte yandan RB Leipzig'te adı Fenerbahçe ile anılan Alexander Sörloth maç kadrosunda yer almadı.



Bu sonucun ardından Union Berlin, punını 7 yaptı. Henüz galibiyetle tanışamayan Leipzig 2 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Union Berlin Schalke 04 deplasmanına gidecek. Leipzig, sahasında Wolfsburg'u ağırlayacak.





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