Leicester evinde, Brentford'u yıktı

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika forma giydiği maçta Leicester City, konuk ettiği Bretford'u 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Leicester evinde, Brentford'u yıktı
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20 Mart 2022 18:57
İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Leicester City, Brentford'u konuk etti. King Power Stadı'nda oynanan mücadeleyi Leicester City 2-1 kazandı.

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün 90 dakikada forma giydiği Leicester City'ye galibiyeti getiren goller 20. dakikada Timothy Castagne ve 33. dakikada James Maddison'dan geldi Brentford'un tek golünü ise 85. dakikada Yoane Wisssa kaydetti.

Bu sonucun ardından puanını 36'ya yükselten Leicester City, ligde 10. sıraya yükseldi. 30 puanda kalan Brentford ise 15. sırada konumlandı.

Gelecek hafta Leicester City, deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak. Brentford ise deplasmanda Chelsea ile kozlarını paylaşacak.

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