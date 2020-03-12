Leicester City'de Ricardo Pereira sezonu kapattı!

Premier Lig takımlarından Leicester City'de sağ bek oyuncusu Ricardo Pereira'nın sezonu kapattığı duyuruldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Leicester City'de Ricardo Pereira sezonu kapattı!
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12 Mart 2020 21:40
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de savunma oyuncusu Ricardo Pereira, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. 

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 9 Mart'ta Aston Villa ile yapılan maçta ön çapraz bağ sakatlığı yaşayan Portekizli milli oyuncunun 4-6 ay sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

Pereira, bu sezon takımıyla 33 maça çıktı ve 4 gol attı

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