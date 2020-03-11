Leicester Çağlar'ı bırakmıyor! Yeni teklif...

Ülkemizi Premier Lig'de temsil eden Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün kulübüyle yeni sözleşme görüşmeleri gerçekleştirdiği öne sürüldü.İngiliz basınına göre, 2018'de 21 milyon euro bonservis bedeliyle Freiburg'dan Leicester'a transfer olan Çağlar Söyüncü'ye kulübü hem maaşında artış yaparak hem de 2023 yılında bitecek olan sözleşme süresini uzatarak yeni bir teklif yapmış durumda. Leicester City kulübünün özellikle bu sezon oynadığı futbolla İngiliz otoriteleri tarafından ligin en iyi savunmacılarından biri olarak gösterilen Çağlar'ı elden kaçırmamak için bu teklifi yaptığı belirtiliyor.Bu sezon Leicester City formasıyla Premier Lig, Lig Kupası ve FA Kupası'nda sahaya çıkan 24 yaşındaki başarılı savunmacı toplam 35 maç oynayıp 1 de asist yapmıştı.Çağlar Söyüncü Euro 2020'de Milli Takımımızın da savunmada en çok güvendiği isimlerin başında geliyor.