Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James, maaşından 3 milyon dolar kesinti yapma sebebinin Lakers'ı ikinci aprondan koruma sebebiyle olduğunu söyledi.



James, 2024 Paris Olimpiyatları öncesinde ABD Milli Takımı adına yapılan basın toplantılarında Lakers'la olan yeni sözleşmesinden bahsetti.



LeBron, Lakers'ın ikinci apronun altında kalmasına yardımcı olmaya çalıştığı için son kontratında 3 milyon dolarlık maaş kesintisi yaptığını açıkladı:



"Takımı ikinci apron altında tutabileceğim bir pozisyondaydım. Bu yeni yönetmelik, durum ne olursa olsun daha iyi olmaya çalışan birçok takım için oldukça zorlu. Lakers'la yedi yıldır devam eden bir ilişkim var ve maaş kesintisine kesinlikle razıyım."



James geçtiğimiz sezon 25,7 sayı, 7,3 ribaund ve 8,3 asist ortalamaları yakalamıştı.



Lakers, 2024 NBA Draftı'nda 17. sıradan Dalton Knecht'i ve 55. sıradan ise Bronny James'i seçmiş olması dışında bu yaz herhangi büyük bir hamle yapmamıştı.





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