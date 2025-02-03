LeBron, takas süresi dolduğunda da Lakers'ta kalıyor

Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James'in son takas tarihinin ardından da takımda kalacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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LeBron, takas süresi dolduğunda da Lakers'ta kalıyor
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03 Şubat 2025 17:18
Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James'in son takas tarihinin ardından da takımda kalacağı bildirildi.

NBA muhabiri Chris Haynes, James'in yaklaşan takas son tarihinden sonra da Lakers'ta kalacağının duyumunu aldığını belirtti.

Haynes, Lakers'ın Anthony Davis ve Luka Doncic'i içeren takas süreci boyunca James ve menajeri Rich Paul'un gösterdiği profesyonellikten memnun olduğunu ve "Bu ikilinin bu süreci sorunsuz kıldığını düşündüklerini" sözlerine ekledi.

LeBron'un Davis'i içeren bir takasın yapılacağından "hiçbir fikri" olmadığı belirtilirken, öte yandan "yıllardır Doncic ile oynamanın hayalini kurduğu" öne sürülmüştü.

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