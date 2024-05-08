Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, takımın koç arayışına dahil olmasının beklenmediği iddia edildi.



Yakın zamanda eski başantrenörü Darvin Ham'in işine son veren Lakers, kendisinin yerine geçecek aday havuzunu daraltmak için şimdiden çalışmalara başlamış durumda.



ESPN'den Brian Windhorst'a göre James'in bir sonraki koç arayışına dahil olması pek olası gözükmüyor:



"LeBron, koç işe alımlarına karışmıyor. Yıllar boyunca, bu konuda her zaman mesafeli davranmıştır. Hatta, genel olarak bir koç adayıyla iletişime geçmemekle ilgili bir kuralı bile var. Koç işe alındıktan sonra, onunla elbette konuşuyor."



Bulunduğu takımların kadro hamleleriyle ilgili karar aşamasında büyük rol oynadığı bilinen LeBron'un, bu sebeple oyunculuğunun yanında genel menajer görevi üstlendiği de ileri sürülüyordu.



Cleveland Cavaliers'ta oynadığı dönemde kadronun yarısının son takas tarihinden önce gönderilmesi için yönetime baskı yapmış olduğu söylenen James, bir sonraki yaz yine de takımdan ayrılmıştı.



LeBron ayrıca, Lakers'ın 2021'de Russell Westbrook'u alması için ısrarcı olmuştu ve takımın şampiyonluğa ulaşamamasıyla, ekibin gelecekte elinde kullanabileceği varlık sayısı oldukça azalmıştı.





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