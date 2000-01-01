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LeBron: "Kobe Bryant ilham kaynağımdı"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant hakkında geçtiğimiz günlerde konuşmuş ve kendisi için "ilham kaynağı" olduğunu söylemişti.

Haber; Sporx.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın kendisi için "ilham kaynağı" olduğunu geçtiğimiz günlerde anlatmıştı..

LeBron James, gençlik yıllarında Lakers ikonu Kobe'nin bir ilham kaynağı olduğununun altını çizdi ve kendisiyle ilgili en sevdiği anısını paylaştı.

ESPN Los Angeles ile röportajında James, lisedeyken Bryant'ı seyrettiğini ve hayranı olduğunu itiraf etmişti. Bu süre zarfında James yavaş yavaş kendi eyaletinde ve ülke çapında popüler hale gelmeye başlıyor ve liseden büyük lige atlamaya hazırlanıyordu.

LEBRON'UN FAVORİ KOBE ANI

LeBron, Kobe ile ilgili açıklamalarını şu şekilde yapmıştı:

"Lakers'la ilgili en sevdiğim anım, muhtemelen Batı Konferansı Finalleri'nde, Kobe'nin tepede topu aldığı andı. Scottie Pippen'ı soldan sağa bir crossover ile geçtikten sonra içeri girip Shaq'a Staples Center'da yukarıdan bir alley-oop pası atmıştı ve Shaq, Rasheed Wallace topa dokunmadan hemen önce smaçlamıştı.

2001, 2002, 2003 yılları benim lise yıllarımdı. Kobe Bryant bana bir ilham kaynağı gibiydi çünkü liseden doğrudan lige giden bir çocuktu. Eski fotoğraflarımdan bazılarına bakarsanız, Kobe'leri çok giyerdim. Bu yüzden Lakers'ın tarihini biliyorum."


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