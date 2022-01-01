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LeBron, iş yüküyle rahat: "18 yaşında takım taşımış adamım..."

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, bu sezonki büyük iş yükünden ötürü herhangi bir endişe duymadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, bu sezonki büyük iş yükünden ötürü herhangi bir endişe duymadığını söyledi.

Müthiş performansıyla Lakers'ın hücum tarafında büyük bir sorumluluk üstlenen 37 yaşındaki LeBro, bu sezonki iş yükü hakkında duyulan bazı endişeler hakkında konuştu:

"Her gece 30 sayı atmama gerek yok. Hücum anlamında kariyerimin en iyi dönemlerinden birindeyim ve durmak gibi bir planım yok. Harika hissediyorum. Sahadan genel olarak ve serbest atış çizgisinden son derece iyi şut atıyorum. Ayrıca çemberde de oldukça verimliyim.

Oyunu oynuyorum sadece. 18 yaşındayken takım taşımış adamım, bu yüzden endişeleri pek anlamıyorum."

LeBron, sezonda 29.0 sayı, 7.7 ribaund ve 6.3 asist ortalamaları ile oynuyor.


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