LeBron: "Clippers'ın 3-1'den seri vermesini bir türlü aklım almadı..."

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, LA Clippers'ın playofflarda 3-1'den seri vermesine şok olduğunu söyledi.



Clippers'ın Finaller'de Lakers ile karşılaşması öngörülüyordu, ancak Denver Nuggets karşısında ikinci turda 3-1 öne geçtikten sonra, elenmişlerdi.



LeBron, Kawhi Leonard ve arkadaşlarının işi bitirmesini bekleyen birçok kişiden biriydi ve 'Road Trippin' isimli podcast'te Allie Clifton, Richard Jefferson ve Channing Frye'a, Clippers'ın playofflarda böyle bir fırsatı kaçırdığına inanamadığını itiraf etti:



"Aynen şöyleydim (avucunu alnına koyuyor). İnanamamıştım. Bugün bile hala inanamıyorum. Tabii ki, daha iyi olan takım kazandı. Olan buydu.



Tüm yıl boyunca Paul (George), Kawhi (Leonard) ve hatta Trez (Harrell) dışında herkes ekipte saçma sapan konuşmuştu. Kimin konuştuğunu biliyoruz. Trez, ekibin bir parçası olduğu için biraz konuşmuş olabilir.



Ve kendilerini tüm yıl boyunca konuştukları şeyi elde edecek bir pozisyona da getirmişlerdi. O fırsatı tam oradayken neden aramadıklarını bir türlü anlamadım ya da hiç farkına varamadım. 3-1 öndelerdi. Bunun için yapılanmış olan ekibi böyle görmek... Bunun için uygun koç da bence ellerindeydi. Sanırım şampiyonluk koçumuz Ty Lue da benchlerindeydi.



Kaybedeceklerini düşünmüyordum. Tıpkı basketbol sporu dünyasındaki diğer herkes gibi, en sevdiğim antrenörlerden Mike Malone ve ekibi dışında, kimse bu seriyi kaybedeceklerini düşünmüyordu."



