İtalya Serie A'nın 14. haftasında Parma, Lazio'yu konuk etti.
Ennio Tardini Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.
Parma'ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Dennis Man, 53. dakikada Anas Haj Mohamed ve 90+1. dakikada Enrico Del Prato kaydetti.
Lazio'nun tek golü 81. dakikada Taty Castellanos'tan geldi.
5 maç sonra kaybeden Lazio, 28 puanda kaldı. Bu sezon 3. galibiyetini alan Parma, puanını 15'e çıkardı.
Lazio, gelecek hafta zorlu Napoli deplasmanına gidecek. Parma ise şampiyonluk mücadelesi veren Inter'in konuğu olacak.
Ennio Tardini Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.
Parma'ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Dennis Man, 53. dakikada Anas Haj Mohamed ve 90+1. dakikada Enrico Del Prato kaydetti.
Lazio'nun tek golü 81. dakikada Taty Castellanos'tan geldi.
5 maç sonra kaybeden Lazio, 28 puanda kaldı. Bu sezon 3. galibiyetini alan Parma, puanını 15'e çıkardı.
Lazio, gelecek hafta zorlu Napoli deplasmanına gidecek. Parma ise şampiyonluk mücadelesi veren Inter'in konuğu olacak.