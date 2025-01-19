Lazio, kötü seriye 3 golle son verdi!

İtalya Serie A 21. hafta maçında Lazio, deplasmanda Hellas Verona'yı 3-0 mağlup etti.

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Lazio, kötü seriye 3 golle son verdi!
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19 Ocak 2025 22:07
İtalya Serie A 21. hafta maçında Lazio, deplasmanda Hellas Verona ile karşılaştı. Marcantonio Bentegodi Stadı'nda oynanan maçı konuk ekip 3-0 kazandı.

Lazio'ya galibiyeti getirn golleri 2. dakikada Gigot, 21. dakikada Dia ve 58. dakikada Zaccagni kaydetti.

Verona'da 89. dakikada kırmızı kart gören Duda takımını 10 kişi bıraktı.

Marco Baroni'nin takımı 3 maç sonra galip geldi. Verona ise üst üste 2. mağlubiyetini yaşadı.

Bu sonucun ardından Lazio puanını 39'a çıkardı. Verona ise 19 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Lazio, Fiorentina ile oynayacak. Verona ise Venezia'ya konuk olacak.

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