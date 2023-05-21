Lazio ikincilik için zorluyor!

İtalya Seria 36. hafta maçında Lazio, deplasmanda Udinese ile karşılaştı.



Dacia Arena'da oynanan maçı Lazio 1-0 kazandı. Konuk ekibin golünü 61. dakikada penaltıdan Ciro İmmobile kaydetti.



Udinese'nin 85. dakikada Nestorovski ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



Lazio ligde 2 maç sonra galip geldi. Udinese ise üst üste 2. yenilgisini aldı.



Bu sonuçla puanını 68 yapan Lazio, 2. sıradaki Juventus'u takibini sürdürdü. Udinese ise 46 puanla haftayı 12. sırada tamamladı.



Ligin bir sonraki haftasında Lazio, Cremonese'yi ağırlayacak. Udinese ise Salernita'ya konuk olacak.



