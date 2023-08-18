İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, orta saha transferi için yeni adayını belirledi.



Il Tempo'da yer alan habere göre, Lazio'nun Marsilya'dan Matteo Guendouzi'yi ile ilgilendiği aktarıldı.



Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turunda Panathinaikos'a kaybeden ve grup aşamasına kalamayan Marsilya'nın da bonservis geliri için bazı oyuncuların satışına sıcak baktığı ve bu isimler arasında Guendouzi'nin de olduğu belirtildi.



Fransız ekibinin, 24 yaşındaki futbolcunun transferi için beklentisinin ise 20 milyon euro olduğu kaydedildi. Lazio'nun ise Guendouzi için bu talebe olumlu yanıt verip vermeyeceğinin henüz belli olmadığı öne sürüldü.



Marsilya'nın geçen sezon Arsenal'den bonservisini aldığı Guendouzi'nin Fransız ekibiyle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.



