Lazio'da Ciro Immobile sakatlandı

Lazio'nun yıldız golcüsü Ciro Immobile'in sakatlandığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Lazio'da Ciro Immobile sakatlandı
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02 Ekim 2021 22:37
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio'nun golcüsü Ciro Immobile, sakatlandığını duyurdu.

Immobile, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, sağ uyluğundaki sakatlık sebebiyle takımı Lazio'nun Serie A'da Bologna ile yapacağı maçta ve İtalya Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde 6 Ekim'de İspanya ile oynayacağı mücadelede yer alamayacağı için üzgün olduğunu belirtti.

Immobile, İtalya'nın yarı finalde İspanya'yı yenmesi durumunda, final maçında da oynayamayacak.


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