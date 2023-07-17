Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine, Bulls'un kendisini takaslayacağını düşünmediğini söyledi.



Yakın zamanda Bulls'la geleceği hakkında konuşan LaVine, başka bir takıma gönderilmeyi beklemese de, karar ne olursa olsun Chicago şehrini çok sevmeye devam edeceğini belirtti:



"Yakında gerçekleşecek bir şey görmüyorum. Ama olursa, Chicago her zaman kalbimde olacak."



Yaz döneminde henüz büyük bir hamle yapmamış olan Bulls ekibi, iki yıl önce yaptığı büyük takım revizyonundan sonuç alamamış ve playofflarda önemli bir ilerleme kaydedememişti.



