Everton, FA Cup 4. tur mücadelesinde Brentford ile karşı karşıya geldi.



Goodison Park'ta oynanan mücadeleyi 4-1'lik skorla kazanan taraf Everton oldu ve Merseyside ekibi tur atladı.



Karşılaşmada Everton'un gollerini 31. dakikada Yerry Mina, 48. dakikada Richarlison, 62. dakikada Mason Holgate ve 90. dakikada Andros Townsend kaydetti. Brentford'un tek golü ise 54. dakikada penaltıdan Ivan Toney'den geldi.



CENK TOSUN 88'DE OYUNA GİRDİ



Everton'da forma giyen milli futbolcumuz Cenk Tosun, karşılaşmanın 88. dakikadasında Richarlison yerine oyuna dahil oldu.



LAMPARD GALİBİYETLE BAŞLADI



Bu sonucun ardından, Everton'un yeni teknik direktörü Frank Lampard, takımın başında çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı.





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