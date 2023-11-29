Charlotte Hornets'ın yıldızı LaMelo Ball'un sağ ayak bileğindeki ciddi burkulma nedeniyle uzun bir süre parkelerden uzak kalmasının beklendiği bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Ball'un ayak bileğinde yapılan son testlerde herhangi bir kırığa rastlanmadığını belirtti.



Yürüyen bot ve koltuk değneği desteğiyle yürüyen Ball ve Hornets'ın, bu sakatlığın tedavisinde temkinli bir strateji benimsemesi bekleniyor.



Sakatlanmadan önce Ball, maç başına 24,7 sayı, 8,2 asist ve 5,5 ribaund ile etkileyici istatistiklere sahipti.





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