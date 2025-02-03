LaLiga'da Real Madrid kaybetti, zirve yarışı kızıştı

Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.
İspanya'da Real Madrid, İngiltere'de Liverpool, İtalya'da Napoli, Almanya'da Bayern Münih ve Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.
- Real Madrid 6 maç sonra kaybetti
LaLiga lideri Real Madrid, Espanyol deplasmanında 1-0 yenilerek 6 hafta sonra mağlup oldu.
Madrid ekibinde yedekler arasında yer alan milli futbolcu Arda Güler, müsabakada süre bulamadı.
Liderin en yakın takipçisi Atletico Madrid ise sahasında Mallorca'yı 2-0 yendi ve iki hafta sonra galip geldi.
Barcelona da Alaves'i 1-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
Ligde 22 hafta sonunda 49 puan toplayan Real Madrid, zirvede yer aldı. Atletico Madrid 48 ve Barcelona 45 puanla Real Madrid'i takip etti.
- Liverpool zirvede avantajını korudu
Premier Lig lideri Liverpool, deplasmanda Bournemouth'u Muhammed Salah'ın golleriyle 2-0 yendi.
Üst üste üçüncü galibiyetini alan "Kırmızılar", rakibinin 11 maçlık yenilmezlik serisine de son verdi.
Salah, gol sayısını 178 yaparak Premier Lig tarihinin en golcü 6. oyuncusu oldu. Mısırlı futbolcu, 177 gollü Frank Lampard'ı geride bıraktı.
Zirve takipçilerinden Arsenal, haftanın maçında Manchester City'yi 5-1 gibi farklı bir skorla geçmeyi başardı.
Sezonun sürpriz takımı Nottingham Forest ise evinde Brighton'ı 7-0'lık skorla hezimete uğrattı.
Ligin 24. haftasında bir maçı eksik Liverpool, 56 puanla liderliğini sürdürdü. Liverpool'un ardından Arsenal 50, Nottingham Forest 47, Manchester City ve Newcastle United 41'er puanla sıralandı.
- Napoli maç fazlasıyla zirvede
Serie A lideri Napoli, Leonardo Spinazzola'nın rakip fileleri havalandırdığı Roma deplasmanında uzatma dakikalarında Angelino'dan gelen golle 1-1'lik beraberliğe razı oldu.
Ligdeki 7 maçlık galibiyet serisi biten Napoli, takipçisi Inter'in puan kaybettiği haftada farkı açma şansını kullanamadı. Roma'da milli oyuncu Zeki Çelik ise yedekler arasında yer aldı.
Haftanın maçında Milan ile Inter, Milano derbisinde 1-1 berabere kaldı. Inter'de sakatlığını atlatan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 63 dakika sahada kaldı.
Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın 65 dakika süre alarak çalım ve paslarıyla damga vurduğu mücadelede Juventus, konuk ettiği Empoli'yi 4-1 yendi.
Zirveden kopmaya başlayan Atalanta ise sahasında Torino ile 1-1 berabere kaldı ve son 6 haftada 5. kez puan kaybetti.
Ligin 23. haftasında Napoli, 54 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda yer aldı. Napoli'yi bir maç eksiği bulunan Inter 51 ve Atalanta 47 puanla izledi.
- Bayern Münih'ten üst üste 6. galibiyet
Bundesliga'da lider Bayern Münih, sahasında Holstein Kiel'i Jamal Musiala, Harry Kane (2) ve Serge Gnabry'nin golleriyle 4-3 yenerek art arda 6. defa kazandı.
Son şampiyon Bayer Leverkusen, evinde Hoffenheim'ı 3-1'lik skorla geçti.
Zirve takipçilerinden Eintracht Frankfurt ise Wolfsburg'u konuk ettiği maçta 1-1'lik skora razı oldu ve peş peşe ikinci beraberliğini aldı. Ev sahibi ekipte milli futbolcu Can Uzun, 68. dakikada oyuna girerek takımının beraberlik golünü attı.
Ligde 20. hafta sonunda 51 puan toplayan Bayern Münih, Bayer Leverkusen (45) ve Eintracht Frankfurt'un (38) önünde liderliğini sürdürdü.
- PSG'den 5 gollü galibiyet
Ligue 1 lideri PSG, deplasmanda Brest'i Ousmane Dembele (3) ve Gonçalo Ramos'un (2) golleriyle 5-2 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Almanya ekibi Stuttgart'a da 3 gol atan Dembele, PSG tarihinde üst üste iki maçta "hat-trick" yapan ilk futbolcu oldu.
Haftanın maçında Olimpik Marsilya, evinde Olimpik Lyon'u 3-2'lik skorla geçti ve iki hafta sonra galip geldi.
Zirve takipçilerinden Monaco ise sahasında Auxerre'i 4-2 yendi.
Namağlup PSG'nin 20 hafta sonunda 50 puanla lider olduğu Ligue 1'de Marsilya 40 ve Monaco 37 puan topladı.
LaLiga'da Real Madrid kaybetti, zirve yarışı kızıştı
Lider Real Madrid'in Espanyol deplasmanında 1-0 yenildiği haftada Atletico Madrid ve Barcelona galip gelerek takibini sürdürdü.
Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.
- 16:11 Borussia Dortmund, Daniel Svensson'u açıkladı!
- 16:04 Beşiktaş'ta ayrılık: Cher Ndour
- 16:03 Karşıyaka potada korkuttu, transfer temasları hızlandı
- 16:00 Muğlaspor adım adım zirveye
- 15:46 Altay'da Erdem Özcan'dan fesih
- 15:44 Yılmaz Vural'dan flaş Fenerbahçe açıklaması
- 15:42 Balıkesirspor'un penaltı isyanı
- 15:38 Altınordu yarıştan koptu
- 15:28 Arkas Spor'un rakibi Galatasaray
- 15:23 İsmail Kartal'ın hedefi Ryan Kent!
- 15:23 Manisa FK avantajı kaçırdı
- 15:17 Iğdır FK, Osman Özköylü ile yollarını ayırdı
- 15:14 LaLiga'da Real Madrid kaybetti, zirve yarışı kızıştı
- 15:03 Bodrum FK'da Volkan Demirel dönemi bitti
- 15:00 Rio Ferdinand: "Hemen Osimhen'i alın"
- 14:59 Burnley, Sporting'ten Marcus Edwards'ı kiraladı
- 14:50 Brighton'a Bundesliga'dan genç golcü: Stefanos Tzımas
- 14:49 Eyüpspor, Umut Bozok'u açıkladı
- 14:38 Erzurum'da düzenlenen "Kış Sporları Kampı" başladı
- 14:38 Fenerbahçe'den 3. Lig'e gitti: Muhammet Zeki Dursun
- 14:32 Galatasaray'da ayrılık kararı: Batshuayi!
- 14:32 Çorum FK, Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e deplasmanında
- 14:27 Basketbol BKT Eurocup'ta son hafta heyecanı
- 14:23 Türk Telekom'da hedef doğrudan çeyrek final
- 14:19 Lyon'dan Dortmund'un Cherki teklifine ret
- 14:10 Beşiktaş'tan stoper hamlesi: Jonathan Gradit
- 14:09 Morata, Galatasaray tarihindeki 208. yabancı futbolcu oldu
- 14:06 Göztepe acı ilkleri yaşadı
- 14:05 A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda hedef "6'da 6"
- 14:03 Kayserispor'da yeni başkan adayı
- 14:02 Luka Doncic'ten Mavericks'e veda mesajı
- 14:02 Trabzonspor, savunmada geçit vermiyor!
- 13:58 Kilo vermek için başladığı kick boksta bölge birincisi oldu
- 13:58 Şafak Müderrisgil'den Davis Kupası memnuniyeti
- 13:56 Harrison: "Luka'yı takaslayarak, çalkantılı bir yaz sürecinin önüne geçtik"
- 13:55 Fox Spurs'e, LaVine ise 3 takımlı takasla Kings'e takaslandı!
- 13:49 Beşiktaş'ta Kırklarelispor maçı öncesi 5 eksik
- 13:46 Friedel: "Onana'nın maaşının yarısını Beşiktaş ödeyecek"
- 13:45 Werder Bremen'den golcü takviyesi: Andre Silva
- 13:30 Napoli'den açıklama! Maximin transferi neden gecikti?
- 13:21 Berat Yılmaz, İskenderunspor'da kendini geliştirmek istiyor!
- 13:13 EuroLeague'de çift maç haftası
- 13:03 Phoenix Mercury, milli basketbolcu Sevgi Uzun'u "takasla" kadrosuna kattı
- 13:03 Sivasspor kupada Kocaelispor'a konuk olacak
- 12:59 Voleybo'da haftanın programı belli oldu
- 12:56 Anadolu Efes, THY Euroleague'de Real Madrid'i ağırlayacak
- 12:50 Keçi çobanlığı yapan Yörük çocuğu, Bocce Milli Takımı'na seçildi
- 12:46 Milli karateciler, Ümitler, Gençler ve 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak
- 12:44 Türkiye Kupası'nda ikinci hafta heyecanı
- 12:31 Fenerbahçe Beko'nun rakibi Ergin Ataman
- 12:28 Futbolu bıraktı, atletizmde 2 yılda iki kez Türkiye şampiyonu oldu
- 12:25 Victor Nelsson - Roma: İşte anlaşma şartları
- 12:09 Galatasaray'dan son görüşme: Kyle Walker-Peters
- 12:08 Sparta Prag'dan Birmancevic için açıklama!
- 12:06 Fenerbahçe Beko, Jilson Bango'yu açıkladı
- 12:02 Gaziantep FK - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
- 11:55 Fenerbahçe'den Konyaspor'a transfer
- 11:53 Trabzonspor'da 8 numara arayışı!
- 11:45 Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. haftanın hakemleri belli oldu
- 11:38 Galatasaray, Goretzka'dan vazgeçmiyor
Borussia Dortmund, Daniel Svensson'u açıkladı!
LaLiga'da Real Madrid kaybetti, zirve yarışı kızıştı
Brighton'a Bundesliga'dan genç golcü: Stefanos Tzımas
Lyon'dan Dortmund'un Cherki teklifine ret
Napoli'den açıklama! Maximin transferi neden gecikti?
Tottenham, ligde 7 maç sonra güldü
Barcelona, fırsatı değerlendirdi
Juventus, ikinci yarıda geri döndü!
Manchester United, Dorgu'yu açıkladı!
Torino, Cesare Casadei'yi açıkladı
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Victor Nelsson - Roma: İşte anlaşma şartları
-
2
Napoli'den açıklama! Maximin transferi neden gecikti?
-
3
Galatasaray'da ayrılık kararı: Batshuayi!
-
4
Feyenoord'dan Romulo'ya teklif!
-
5
İşte Marcus Rashford'ın yeni kulübü
-
6
Friedel: "Onana'nın maaşının yarısını Beşiktaş ödeyecek"
-
7
Galatasaray, Morata transferini açıkladı!
-
8
İngiltere'yi karıştıran transfer: Kevin Danso!
-
9
Gaziantep FK - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
-
10
Galatasaray, Zaniolo için anlaştı!