Lakers'ın Anthony Davis teklifleri ortaya çıktı!

New Orleans Pelicans'ın, Los Angeles Lakers'tan gelen takas tekliflerini ilgi çekici bulmadığı öne sürüldü.



ESPN'de Adrian Wojnarowski imzasıyla çıkan haberde; Los Angeles Lakers'ın LeBron James ve Kentavious Caldwell-Pope dışındaki tüm oyuncularını 4'lü kombinasyonlar halinde önerdiği ve 1 adet birinci tur draft hakkı verdiği ancak bu tekliflerden hiçbirine yanıt alamadığı belirtildi.



Lakers'ın öneri kombinasyonlarında iki genç yetenek ile birlikte iki veteren oyuncu olduğu, Pelicans'ın da bu teklifleri ilgi çekici bulmadığı, yaz aylarını bekleme kararını değiştirmediği kaydedildi.



Los Angeles Lakers'ın Caldwell-Pope'u teklif etmemesinin nedeni olarak bitecek olan kontratının, yaz aylarında gelebilecek olan bir yıldız oyuncu için önemli olduğu ifade edildi.



