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"Lakers ve Russ, yolları ayırmayı düşünüyorlar" iddiası!

Los Angeles Lakers ve Russell Westbrook'un, önümüzdeki yaz yolları ayırmakla ilgilendikleri iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers ve Russell Westbrook'un, önümüzdeki yaz yolları ayırmakla ilgilendikleri iddia edildi.

Lakers bu sezon başlangıcından önce Westbrook'u takas etmiş, fakat sezon boyunca beklenen uyum yakalanamamıştı.

Los Angeles ekibi sezon ortasında Houston Rockets ile John Wall karşılığında bir anlaşma yapma üzerine görüşmeler yapmış, ancak 2027'deki ilk tur seçimini bu anlaşmaya katmaya isteksiz olduğu için kayda değer bir ilerleme kaydedilememişti.

Lakers'ın en gerçekçi seçeneğinin, Westbrook'un 2022-23 sezonundaki 47 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu zamana yayarak ödemek olacağı düşünülüyor.


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