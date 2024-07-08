Lakers'ın radarında Gary Trent Jr. var

Los Angeles Lakers'ın, kadrosunu güçlendirmek adına Gary Trent Jr.'ı aktif olarak takip ettiği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Lakers'ın radarında Gary Trent Jr. var
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08 Temmuz 2024 14:35
Los Angeles Lakers'ın, kadrosunu güçlendirmek adına Gary Trent Jr.'ı aktif olarak takip ettiği bildirildi.

The Athletic'ten Jovan Buha ve Shams Charania, Trent Jr.'ın, orta düzey istisna kontrat hakkını kullanmak isteyen Lakers için en önemli hedefler arasında yer aldığını söyledi.

Şu anda sınırsız bir serbest oyuncu olan Trent Jr., en son Toronto Raptors'la üç yıllığı 51,8 milyon dolarlık bir sözleşme kapsamında forma giymişti.

25 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 28,1 dakika süre alarak maç başına 13,7 sayı, 2,6 ribaund ve 1,7 asist ortalamaları yakalamıştı.

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