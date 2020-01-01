Lakers ilk turu atlarsa, Kobe'yi 'Black Mamba' formasıyla onurlandıracak!

Los Angeles Lakers'ın, playoffların ilk turunu geçmeleri halinde Kobe Bryant'a bir saygı göstergesi olarak Nike'nin yeni "Black Mamba" formasını giymeyi planladığı bildirildi.



Kaynakların Los Angeles Times'tan Brad Turner'a yaptığı açıklamaya göre, formanın Los Angeles'ta resmi olarak "Kobe Bryant Günü" olarak bilinen 24 Ağustos'ta çıkacağı söylendi. Forma yılan derisi desenli siyah bir arka plan üzerine sarı çizgilere sahip.



LeBron James, geçtiğimiz ay Bryant için "Onu düşünmeden bir günüm bile geçmiyor" şeklinde konuşmuştu.



Lakers, Salı günü Portland Trail Blazers'a karşı playoffların ilk turunu açacak.



