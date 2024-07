Golden State Warriors'ın sahibi Joe Lacob, takımın süperstar ismi Stephen Curry'ye bir yıllık uzatma kontratı verebilme olasılığına olumlu gözle baktığını açıkladı.



The New York Times'tan Tim Kawakami ile yaptığı bir sohbette Lacob, henüz resmi bir görüşmenin yapılmadığını açıklarken, kendisini 2026-27 sezonu sonuna dek takımda tutabilecek bir maksimum kontrat imzalama hakkı bulunan Curry'nin şu anda Olimpiyatlara odaklanması gerektiğini vurguladı:



"Bunu hiç tartışmadık. Şu anda Olimpiyatlarla meşgul ve oraya konsantre olması gerekiyor. Ancak bunu konuşmak isterse, bu ona kalmış. Olur da böyle bir kontrat isterse, bunu kesinlikle değerlendiririz.



Şöyle söyleyeyim, Steph Curry'nin hayatı boyunca bir Warrior kalacağını tahmin ediyorum. Klay'in (Thompson) de öyle olacağını düşünmüştüm, ancak yanılmışım.



Steph'in bu organizasyon için anlamı oldukça büyük ve niyetimiz kendisinin bu seviyede olduğu sürece istediği kadar uzun süre oynamasını görmek. İnanılmaz bir formda, yani bir süre daha böyle devam etmeyeceğine inanmak için hiçbir sebebimiz yok. Belki de kendisi Tom Brady'dir."



Curry yakın zamanda Andscape'ten Marc Spears ile yaptığı bir röportajda Warriors'a olan bağlılığını yinelemiş, ancak aynı zamanda ligde "en alt sıralarda yer alan" bir takımın parçası olmak istemediğini de belirtmişti.



An itibariyle Warriors ile olan sözleşmesinin bitimine iki yılı kalmış olan Steph, NBA'in en iyi oyuncularından biri olmasına rağmen Warriors ekibi hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçirmiş, Batı Konferansı'nda 10. olmuş ve play-in turnuvasını geçememişti.



Curry, maç başına 26.4 sayı, 4.5 ribaund ve 5.1 asist ortalamalarıyla elit seviyede performans göstermeye devam etmiş ve saha içinden %45.1, üç sayı çizgisinin gerisinden ise %40.8'lik isabet oranı yakalamıştı.





