La Casa De Papel'de 2 sürpriz isim

Netflix'in milyonlarca kişi tarafından izlenen ünlü dizisi La Casa De Papel de, spor dünyasından tanıdık isimler de yer aldı.İspanyol dizisinin son bölümlerinde Ferari pilotu Carlos Sainz ve Moto GP sürücüsü Marc Marquez de yer aldı.Dizinin setinde çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Sainz, "Benden bir kırmızı tulumla dışarıya çıkıp ateş etmemi istediklerinde bunun bankada olacağını hiç düşünmemiştim" ifadelerine yer verdi.Paris Saint-Germain Brezilyalı futbolcusu Neymar da ünlü dizinin 3. sezonunda kısa bir rol almıştı.Dizinin 5 bölümden oluşan son kısmı 3 Aralık 2021'de yayınlanacak.