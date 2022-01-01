Kyrie'nin bu gece parkelere dönmesi umuluyor!

Brooklyn Nets'in, yıldız oyuncusu Kyrie Irving'in bu gece Indiana Pacers'a karşı oynancak karşılaşmada sezondaki ilk maçına çıkmasını "umduğu" belirtildi.



KOVID-19'a karşı aşılanmamış olan Irving, Brooklyn'in ilk 34 maçını kaçırmıştı.



Nets ekibi, New York şehrinin aşısız oyuncularının kapalı eğlence merkezlerinde yer almasına izin vermediğinden ötürü Irving'i sezon boyunca kadro dışı bırakma kararı almış olsa da, sakatlıkların yanı sıra sağlık ve güvenlik protokollerinden ötürü olan devamsızlıklardan sonra, takım bu kararından dönmüş ve yıldız oyuncunun bu sezon oynamasına izin vermişti.



Şu anda yalnızca deplasman maçlarında oynamaya hazırlanan Kyrie, bu gece planlandığı gibi oynarsa takımın sezonda kalan 25 deplasman maçında forma giyebilecek.



