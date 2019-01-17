Kyrie: "LeBron'u arayıp ondan özür diledim!"

"ÇOK KİŞİSEL ALDIM, AMA İYİLİĞİMİ İSTİYORDU"

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Geçen hafta Boston Celtics'in Orlando Magic'e karşı aldığı mağlubiyet sonrası takım arkadaşları için söyledikleri konusunda eleştirildikten sonra, Kyrie Irving bencil ve acemi bir takım arkadaşı olduğu için özür dilemek adına LeBron James'i aradığını söyledi.Kyrie, durumu şöyle anlattı:Irving genç takım arkadaşlarının beklentileri karşılayamamasını eleştirmişti.Kyrie, LeBron'un, kendisi genç bir oyuncu olduğu zaman gösterdiği liderliği takdir edecek kadar büyüdüğünü söyledi. Irving, James'in eleştirilerini çok kişisel olarak aldığını da itiraf etti: