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Kyrie: "LeBron'u arayıp ondan özür diledim!"

Geçen hafta Boston Celtics'in Orlando Magic'e karşı aldığı mağlubiyet sonrası takım arkadaşları için söyledikleri konusunda eleştirildikten sonra, Kyrie Irving bencil ve acemi bir takım arkadaşı olduğu için özür dilemek adına LeBron James'i aradığını söyledi.

Geçen hafta Boston Celtics'in Orlando Magic'e karşı aldığı mağlubiyet sonrası takım arkadaşları için söyledikleri konusunda eleştirildikten sonra, Kyrie Irving bencil ve acemi bir takım arkadaşı olduğu için özür dilemek adına LeBron James'i aradığını söyledi.

Kyrie, durumu şöyle anlattı:

"LeBron'u aramak ve ona her şeyi parmaklarının ucunda isteyen, her şeyi ayağının dibinde isteyen acemi bir oyuncu olduğum için özür dilediğimi söylemek durumundaydım. Bizi şampiyonluğa götüren adam olmak istedim. Lider olmak istedim. Bunların hepsi olmak istedim ve dünyanın en iyisi olmanın, takımını yönetmenin sorumluluğunun birçok insanın yapabileceği bir şey olmadığını gördüm. LeBron, Cleveland'a gelip bize nasıl kazanacağımızı göstermeye çalışanlardan biriydi. Bu onun için zordu ve bazen bir gruptan en iyi şekilde faydalanmak dünyadaki en kolay şey değil."

Irving genç takım arkadaşlarının beklentileri karşılayamamasını eleştirmişti.

"ÇOK KİŞİSEL ALDIM, AMA İYİLİĞİMİ İSTİYORDU"

Kyrie, LeBron'un, kendisi genç bir oyuncu olduğu zaman gösterdiği liderliği takdir edecek kadar büyüdüğünü söyledi. Irving, James'in eleştirilerini çok kişisel olarak aldığını da itiraf etti:

"Aranacak en iyi kişi oydu gibi hissettim, çünkü o bu durumdan geçmişti. Benimle bu durumu yaşadı. Ben genç bir adamdım, 22 yaşında bir çocuktum ve her şeyi istiyordum. All-Star'da ilk beş başladıktan sonra bu eşsiz varlığın takımımıza katılması sonrası, oyunumu bu adama göre ayarlamam gerekiyordu. Bunu çok kişisel alıyordum, ama günün sonunda o en iyisini istiyordu. Bırakmak istediği bir mirası var ve yakalamak istediği bir penceresi var. Sanırım aklımı başıma getirmemi sağlayan şey, "Tamam, bu gruptan elde ettikleri başarının en iyisini nasıl elde ederim?" ve "Bir şampiyonluk kazanmanın ne kadar gerekli olduğunu anlamalarına nasıl yardımcı olacağımı" sorularını düşünmek oldu.





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