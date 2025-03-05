Dallas Mavericks'in yıldız oyuncusu Kyrie Irving, sol dizindeki ön çapraz bağlarının (ACL) kopması nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek. Irving, sakatlandığının ardından hemen tedavi sürecine alındı.



Bu sezon NBA All-Star kadrosunda yer alan Irving, Mavericks formasyla 62 maçın 50'sinde sahaya çıktı ve 24.7 sayı, 4.8 ribaund ve 4.6 asist ortalamaları yakaladı. Ayrıca üclük atışlarda %40.1 isabet oranı tutturarak etkileyici bir performans sergiledi.



Irving'in sakatlık öncesinde 2025-26 sezonu için 43.96 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddederek serbest oyuncu pazarına çıkması bekleniyordu. Ancak bu sakatlıktan sonra, Mavericks ile uzun vadeli bir sözleşme yapma ihtimali tartışmalara açık hale geldi. Irving, mevcut sözleşmesini uzatmayı tercih ederse dört yıllık 266.7 milyon dolarlık bir kontrata imza atabilir. Alternatif olarak, oyuncu opsiyonunu reddedip beş yıllık 313.9 milyon dolarlık bir anlaşma yapma hakkına da sahip.



Mavericks, Irving'i 2023 takas döneminde kadrosuna katmış ve daha sonra oyuncuyla üç yıllık, 126 milyon dolarlık bir sözleşme yapmıştı. 33 yaşındaki yıldız oyuncunun geleceği, bu sakatlığın etkileriyle şekillenecek.



