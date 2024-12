Kylian Mbappe: 'Adaptasyon sürecim bitti'

Real Madrid'in evinde Sevilla'yı 4-2 mağlup ettiği maçta 1 gol 1 asistlik katkı sağlayan Kylian Mbappe, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.



"SEVILLA'YA KARŞI OYNAMAK HER ZAMAN ZORDUR"



Mücadeleyi değerlendiren Mbappe, "Son birkaç ayda kendimizi çok geliştirdik. Sevilla'ya karşı oynamak her zaman zordur, Katar seyahatinden sonra biraz yorgunduk ama ilk yarıda her şeyimizi ortaya koyduk. Baştan itibaren çok iyi oynadık, rakip takıma her seferinde toplu olarak iyi ataklar yaptık, sonuçta çok sayıda gol attık ve bence Madridliler bugünkü oyundan memnun, biz de öyle". dedi.



"ADAPTASYON SÜRECİ BİTTİ"



Adaptasyon sürecini atlattığını söyleyen Fransız yıldız, "Birbirimizi daha iyi tanıyoruz, takıma katıldım ve bu pek çok şeyi değiştirdi. Ancelotti'nin de dediği gibi, adaptasyon süreci bitti ve takımda kendimi çok iyi hissediyorum ve diğerleriyle daha iyi oynadığımı ve tüm takımın çok daha iyi oynadığını sahada görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.



"İNSANLAR ATTIĞIMIZ GOLLERİ SEVDİ"



Attıkları gollere de değinen yıldız oyuncu, "Maçtan bir gün önce Valdebebas'ta hep şut çekeriz, uzaktan şutlar atarız ve bugün Fede Valverde de harika bir gol attı, ayrıca üçüncü ve dördüncü de... Çünkü bunlar kolektif hareketler. İnsanlar bugün attığımız golleri sevdi". sözlerini sarf etti.



"ÇOK DAHA FAZLASINI YAPABİLİRİM"



Çok daha fazlasını yapabileceğini dile getiren 26 yaşındaki yıldız, "Çok daha fazlasını yapabilirim, bacaklarımda çok daha fazlası olduğunu biliyorum. Son birkaç maçta daha iyi oynadım, Bilbao maçında iyi şeyler yaptım, derine indim, bir penaltı kaçırdım ve bence performans göstermek, bu forma için maksimum çabayı vermek ve kişilikli oynamak için iyi bir andı". açıklaması yaptı.



2025'TEKİ DİLEĞİ



Yıldız isim, "2025'te ne istiyorsunuz?" sorusuna ise; "Öncelikle, tüm Madridliler için iyi şeyler, kişisel düzeyde hayatta iyi şeyler, ki sonuçta en önemli şey de bu. Bir oyuncu olarak, 2024'ten daha iyi, birçok kupa, bugünkü gibi birçok maç ve Real Madrid için oynamanın tadını çıkarmak". cevabını verdi.