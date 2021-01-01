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Kuzma: "Beal, bana LeBron ve Davis'i anımsatıyor"

Washington Wizards'ın yeni forveti Kyle Kuzma, yeni yıldız takım arkadaşı Bradley Beal'ın kendisine LeBron James ve Anthony Davis'i anımsattığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards'ın yeni forveti Kyle Kuzma, yeni yıldız takım arkadaşı Bradley Beal'ın kendisine LeBron James ve Anthony Davis'i anımsattığını söyledi.

Kuzma, zihniyet söz konusu olduğunda Beal'ın kendisine Los Angeles Lakers'tan eski takım arkadaşları LeBron ve AD'yi hatırlattığını açıkladı:

"Açıkçası, dışarıdan bakıldığında her gece 30 sayı atan bir adam gördüğünüzde, pas vermeye pek istekli biri olmadığını düşünüyorsunuz. Lakin kendisi oyunu doğru şekilde oynuyor ve bu da kazanmaya yönelik basketbol için gerçekten önemli.

Bunu, özellikle de LeBron ve AD ile oynarken hep görüyordum. İsteseler seferinde gelip skor üretebilecek adamlar, ancak takım arkadaşlarını anlayıp doğru oyun neyse onu oynamak, en önemli şey oluyor. Ve kendisi de böyle bir oyuncu.

Her gün, hakkında yeni bir şey öğreniyorum. Şimdiye dek tabii ki çok maç izledim ve kendisi de yıllarca izlediğim adamlardan biriydi. Ama oldukça iyi bir pasör olduğunu yeni öğrendim, öyle gözüküyor."

Beal geçtiğimiz yıl müthiş bir sezon geçirmiş ve maç başına 31.3 sayı ortalaması ile kariyer rekoruna ulaşmıştı.



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