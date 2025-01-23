Kuzeyboru, Kadınlar CEV Kupası'na veda etti

Kadınlar CEV Kupası play-off turu rövanş maçında Kuzeyboru, Igor Gorgonzola takımına 3-0 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Kuzeyboru, Kadınlar CEV Kupası'na veda etti
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23 Ocak 2025 00:17
Kadınlar CEV Kupası play-off turu rövanş maçında Kuzeyboru, İtalya'nın Igor Gorgonzola takımına 3-0'lık setlerle yenildi.

Pala Igor Gorgonzola Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk setini ev sahibi ekip, 25-21 kazandı.

İkinci seti 25-20 önde bitiren Igor Gorgonzola, üçüncü seti 25-21, maçı da 3-0 kazandı.

Kuzeyboru, ilk karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldığı için karşılaşma altın sete taşındı. Altın sette rakibine 15-5'lik skorla mağlup olan Kuzeyboru, CEV Kupası'na veda etti.

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