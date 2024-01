Kuzeyboru'da hedef Fenerbahçe Opet galibiyeti

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, 16. hafta mücadelesinde konuk edeceği Fenerbahçe Opet karşısında galibiyete odaklandı.



Başantrenör Mehmet Bedestenlioğlu, AA muhabirine, Kuzeyboru'nun lig tarihindeki en iyi ilk yarı performansını sergilediğini söyledi.



Çok zorlu bir süreçten geçtiklerini anlatan Bedestenlioğlu, "3 günde bir maç yapınca ulaşım ve antrenman yapma anlamında zorlandık. Gerekli yüklemeleri takıma vermekte güçlük çektik. Buna rağmen takımımız ilk yarı anlamında çok güzel bir performans gösterdi. Maçlarda çok iyi skorlar aldık." diye konuştu.



Bedestenlioğlu, ligin bu yıl diğer yıllara göre daha kaliteli olduğunu, buna rağmen Kuzeyboru olarak iyi bir ilk yarı performansı sergilediklerini ifade etti. Ligin ikinci yarısında da başarılarını sürdürmek için çabalayacaklarını vurgulayan Bedestenlioğlu, "Daha iyi oyunlar oynayacağız. İkinci devrede deplasman sayımız daha fazla. Bu daha da zorlanacağız anlamına geliyor." dedi.



Bedestenlioğlu, ligde 4. sırada yer aldıklarını sezon öncesi hedeflerinin üzerinde bulunduklarını vurguladı. Hedeflerinin Kuzeyboru'yu Avrupa'da mücadele edebilecek bir seviyeye getirmek olduğunu anlatan Bedestenlioğlu, şöyle devam etti:



"En büyük hedefimiz bu. Bunun için mücadele ediyoruz. İyi bir takımımız var, sahada çok güçlü mücadele ediyor. Her maça 'yenebiliriz' iddiasıyla çıkıyoruz, bunun tadını çıkarmamız lazım. Fenerbahçe Opet maçında iyi servis atar ve hatalarımızı azaltırsak maçı kazanabiliriz. Takımın o gün çok zorlanacağını biliyorum. Her şey inşallah iyi gidecek. Fenerbahçe Opet bu ligi domine edebilen iyi bir takım."



Büşra Kılıçlı: "Seyircimiz karşısında iyi bir oyunla galip gelmek istiyoruz"



Takımın kaptanı Büşra Kılıçlı ise her maça galip gelmek için çıktıklarını söyledi.



Maç maç yükselen bir grafikleri olduğuna dikkati çeken Kılıçlı, şöyle konuştu:



"İkinci yarı için her şey yeni başladı. Hedeflerimiz aynı şekilde mücadele edip maçları kazanmak. Yarın Fenerbahçe Opet ile karşılaşacağız. Bizim için çok güçlü ve önemli bir rakip. Seyircimiz karşısında iyi bir oyunla galip gelmek istiyoruz. Bizim hedeflerimiz çok büyük, bunları yakalayabilmek için çok çalışıyoruz. Sezonu ilk dördün içinde bitirip Avrupa kupalarına mücadele etmek istiyoruz."