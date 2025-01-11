Kuzey Yamacı SK, EİT 2025'te Curling Şampiyonu

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesi kapsamında organize edilen Kış Oyunları'nda curling branşında Kuzey Yamacı SK birinci oldu.



Erzurum Curling Salonu'nda, 7 Ocak'ta başlayan ve 10 takımın katıldığı curling müsabakaları tamamlandı.



İki grupta yapılan müsabakaların ardından grupları geçen 4 takım, final ve yarı finalde mücadele etti.



Kıyasıya mücadele edilen müsabakalarda sıralama şöyle:



1. Kuzey Yamacı SK



2. Çığ SK



3. Akdağ SK



4. Erzurum Hüma SK



Dereceye giren takımlara madalyaları, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, EİT Koordinatörü Muharrem Çığlık, Erzurum Büyükşehir Genel Sekreteri Zafer Aynalı ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur tarafından verildi.



