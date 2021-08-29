Kurt Zouma'nın yeni adresi West Ham oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Fransız savunma oyuncusu Kurt Zouma'yı renklerine bağladı.
İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Chelsea forması giyen 26 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Fransız oyuncu, Chelsea kariyerinde tüm kulvarlarda 151 maça çıktı ve 10 gol attı.
İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Chelsea forması giyen 26 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Fransız oyuncu, Chelsea kariyerinde tüm kulvarlarda 151 maça çıktı ve 10 gol attı.