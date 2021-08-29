Kurt Zouma'nın yeni adresi West Ham oldu

West Ham United, Chelsea'den Fransız savunma oyuncusu Kurt Zouma'yı transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Kurt Zouma'nın yeni adresi West Ham oldu
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29 Ağustos 2021 02:15
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Fransız savunma oyuncusu Kurt Zouma'yı renklerine bağladı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Chelsea forması giyen 26 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Fransız oyuncu, Chelsea kariyerinde tüm kulvarlarda 151 maça çıktı ve 10 gol attı.


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