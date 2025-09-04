04 Eylül
Kazakistan-Galler
0-143'
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
19:00
04 Eylül
Litvanya-Malta
19:00
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21:45
04 Eylül
Slovakya-Almanya
21:45
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
21:45
04 Eylül
Hollanda-Polonya
21:45
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
21:45
04 Eylül
Çad-Gana
0-182'
04 Eylül
Angola-Libya
19:00
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
19:00
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
19:00
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
19:00
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
22:00
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
22:00
04 Eylül
Tunus-Liberya
22:00
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
22:00
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Kurt Zouma'dan sürpriz imza!

Kariyerinde Chelsea, Everton ve West Ham gibi dev kulüplerin formasını giyen Kurt Zouma, 30 yaşında Romanya ekibi CFR Cluj'e transfer oldu.

calendar 04 Eylül 2025 17:13
Haber: Sporx.com
Kurt Zouma'dan sürpriz imza!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki Fransız stoper Kurt Zouma, kariyerine Romanya'da devam etme kararı aldı.

Deneyimli savunmacı, CFR Cluj ile resmi sözleşmeye imza attı.

KARİYERİNDE YENİ SAYFA

Futbol hayatına Fransa'da St. Etienne altyapısında başlayan Zouma, kısa sürede dikkat çekerek 2014'te Chelsea'ye transfer oldu. Londra ekibiyle Premier Lig şampiyonluğu da yaşayan Fransız futbolcu, kariyerinde birçok kiralık dönem geçirdi.

Sırasıyla Stoke City, Everton, West Ham United ve Suudi Arabistan ekibi Al-Orobah formalarını giyen Zouma, son olarak West Ham kadrosundaydı.

65 MİLYON EURO TRANSFER BEDELİ

Kariyeri boyunca toplam 65.3 milyon Euro bonservis bedeli ödenen Zouma, Premier Lig'de uzun yıllar forma giydikten sonra artık Romanya'da boy gösterecek.

Chelsea, Everton, West Ham, Stoke City ve Al-Orobah gibi kulüplerin formasını terleten deneyimli savunmacı, güçlü fiziği ve tecrübesiyle Cluj savunmasına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.