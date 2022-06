Kürek heyecanı Haliç'te yaşandı

Haliç'te bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Golden Horn Rowing Cup (Uluslararası Haliç Kürek Yarışları), ulusal ve uluslararası kürek takımları arasında çekişmeli mücadelelere sahne oldu.



Haliç'te, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü önünde başlayıp Eyüp'teki Miniatürk iskelesi önüne kadar 4 bin 500 metre boyunca, Deniz Küreği Dört Çifte (C4X+) tekneleriyle gerçekleşen yarışlar, geçtiğimiz yıl olduğu gibi 19 yaş altı kadınlar, 19 yaş altı erkekler, büyük kadınlar, büyük erkekler ve masterlar kategorilerinde düzenlendi. Organizasyona 18'i Türk, 4'ü yabancı olmak üzere toplam 22 takım ve 360 sporcu katıldı.



İlk yarışlarda kazananlar belli oldu



Parkur boyunca yerleştirilen işaret şamandıralarının dümencilere bitiş noktasına kadar yol gösterdiği yarışlar, büyük çekişmelere sahne oldu. Master Mix adıyla düzenlenen ilk yarışa 13 kürek takımı katıldı ve bu yarışı Galata Kürek C takımı kazandı. İkinci yarış ise kadınlar kategorisinde 10 takım arasında gerçekleşti. Parkur sonunda yarışı Galatasaray Spor Kulübü kürek takımı birincilikle bitirdi.



Organizasyonda farklı kategorilerde yarışlar gün boyu sürecek.



Yarışmacılar konuştu



Master Mix kategorisinde düzenlenen yarışa katılan Pera Kürek takımından İrem Kartal, yarışın güzel olduğunu fakat farklı bir havayla karşılaştıklarını belirterek, "Dün antrenman yapmıştık, seviniyorduk sakin bir suda kürek çekeceğimizi düşündüğümüz için ama bugün biraz daha farklıydı. Dalgalarla biraz boğuştuk. 4 bin 500 çekmek de keyifliydi." dedi.



Aynı takımdan Gökhan Tarı da, 180 nabızla konuştuğuna dikkati çekerek, "Türkiye'de yapılan en zor yarış 4.5 kilometre. Yarışlar normalde, ya 2 bin ya bin metrede yapılıyor. Çok zor bir yarıştı, Haliç süperdi, bunun için mükemmel bir ortam oluşturuldu. 13 tekne yarıştık, hava çok güzel bugün, ne güneşli ne güneşsiz, dalga vardı biraz onunla boğuştuk, o çok daha heyecan kattı. Çok eğlendik biz, umarım izleyenler de eğlenmiştir." diye konuştu.



İsmail Bengin Ertaş ise, alışılmışın dışında hava koşulları olduğunu ancak buna rağmen ekipçe yarışı bırakmayıp parkuru tamamladıklarını, uzun parkura rağmen bırakmadan yarışı bitirmenin kendileri için yeterli olduğunu kaydetti.



Renay Onur: "Türkiye'de de küreğe ilginin arttığını görüyoruz"



AA muhabirine etkinlikle ilgili konuşan İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ.Renay Onur da, bu yarışın keyif aldıkları işlerden bir tanesi olduğunu ve ikincisinin düzenlendiğini hatırlatarak, "İstanbul'un içinden geçen, İstanbul'a yarışmayı, yarışmacılara da İstanbul'u yaşatan etkinlikler en çok hoşumuza giden etkinlikler. Haliç Deniz Küreği Şampiyonası da bunlardan bir tanesi oldu. İlk yarışma ulusaldı, ikincisinde ise şu anda 3 farklı ülkeden 4 tane takım katılıyor. Bu hem Haliç ve İstanbul'un yurtdışında duyuluyor olması, hem de önümüzdeki sene daha fazla yabancı takımların katılması açısından önemli." dedi.



Türk sporcuların yurtdışındaki sporcularla rekabetini ve beraber yarışmalarını önemsediklerini vurgulayan Onur, "360-370 tane sporcu var, 18 Türk kulübüyle 22 takım yarışıyor olacak. Akşam üstü saat 7'ye kadar Haliç, deniz küreğiyle nefes alıp veriyor olacak. Bizim için de biraz 'yaza merhaba' dediğimiz bir etkinlik oldu." ifadesini kullandı.



İBB'nin bu yaz İstanbul'daki spor etkinliklerinden bahseden Onur, şöyle devam etti:



"Yaz dönemi İBB'nin, sürekli İstanbul'un içinde olduğu, İstanbulluları hareketlendirmeye çalıştığı bir dönem. Biraz belediyenin de görevi farklı spor branşlarının kapasitesini arttırıyor olmak. Bunun için de, sürekli isim, yer, lokasyon değiştiren yarışlardansa, sürdürülebilir olan, her sene tekrarlayan, gelenekselleşen yarışların o branşa daha fazla katkı vereceğini düşünüyorum. Hem sponsorluklar, hem takvimlere girmesi açısından önemli. O yüzden önümüzdeki sene üçüncüsü olacak bu etkinliğin de. En azından 10 tane yabancı takımı hedefliyor olacağız. Türkiye'de de küreğe ilginin arttığını görüyoruz. Her sabah Haliç'te antrenman yapan takımları görmek mümkün. Umarım hep beraber deniz küreğini ve küreği burada büyütüyor, canlandırıyor ve daha rekabetçi bir hale getiriyor olacağız."



Ödüller etkinlik alanında



Yarışlar için Miniatürk'teki etkinlik alanında ödül organizasyonu da yapıldı. Yarışlardan sonra dereceye giren takımlara madalya, kupa ve para ödülleri, yarışları düzenleyen İBB'ye bağlı Spor İstanbul ve İBB yetkililerince takdim edildi.



Öte yandan günün ikinci yarışının tamamlanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, etkinlik alanına gelerek organizasyonu inceledi. Yarışçı ve organizasyon gönüllüleriyle konuşan İmamoğlu, tüm takımlara başarı diledi.









