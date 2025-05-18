Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, basına yaptığı açıklamalarda Berke Özer ve Arda Turan için görüşme halinde olduklarını açıkladı.



Kulaksız, yaptığı açıklamada: "Arda Turan ve Berke Özer için teklifler var." ifadelerini kullandı.





Henüz resmi bir karar verilmediğini belirten Kulaksız, tekliflerin yurt içinden ve yurt dışından olduğunu da ekledi. Arda Turan'ın teknik direktörlük kariyerindeki ilk sezonunda Eyüpspor'u Süper Lig'e taşıması, genç teknik adama olan ilgiyi artırmış durumda. Öte yandan kaleci Berke Özer de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.





Eyüpspor yönetiminin, hem kulübün çıkarlarını hem de isimlerin kariyer planlamalarını gözeterek karar vereceği öğrenildi.



