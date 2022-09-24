Ülkemizde bir dönem Galatasaray forması giyen Kubilay Türkyılmaz, İsviçre basınına açıklamalarda bulundu.



Unutulmaz oyuncu, "Seferovic Galatasaray'a transfer olduğu dönemde birinci tercih gibi duruyordu. Ancak sonrasında Icardi hamlesi geldi. Bence bu saatten sonra Okan Buruk'un onu ilk 11'e koyması zor. Çünkü Icardi dışında Gomis de onun önünde gözüküyor. Ayrıca Mertens de bu bölgede görev yapabiliyor. Seferovic için gerçekten büyük bir şanssızlık. Türkiye'de işler istediği gibi gitmedi" dedi.



"YEDEK PLANDA KALDI"



Kubilay Türkyılmaz, "Haris Seferovic şu anda diğer forvetlerin sakatlanması veya ceza alması durumunda yedek plan gibi duruyor. Icardi yokken Bafetimbi Gomis çok iyi başladı. Sonrasında Mauro Icardi geldi ve yavaş yavaş takıma monte edilecek. Milli takım arası bile Haris Seferovic için talihsizlik. Çünkü Mauro Icardi'ye Galatasaray'a uyum sağlaması için ekstra zaman çıktı. Bu saatten sonra ne olur bilemiyorum. Galatasaray onu tutar mı göreceğiz. Sonuçta sezon sonunda Bafetimbi Gomis'in mukavelesi bitecek ve Icardi de kiralık oyuncu..." yorumunu yaptı.



"KULÜBEYİ KABUL EDER Mİ?"



Kubilay Türkyılmaz, "Galatasaray Yönetimi'nin kafasında ne olduğunu bilemem. Seferovic satın alma opsiyonlu kiralık olarak geldi. Ancak Seferovic 1 sezon boyunca yedek olmayı kabul edecek mi, burası bir soru işareti... Herkes onun Galatasaray'ın birinci tercihi olmasını bekliyordu. Ancak kimsenin beklemediği şey, Galatasaray'ın yaptığı inanılmaz transferler oldu. Futbol değişik bir oyun. Belki Seferovic ilerleyen dönemde şans bulur. Ancak bugün için gözüken, onun için fazla umut olmadığı." dedi.









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